Per l’attacco c’è l’ipotesi dell’eterno Caputo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Francesco ‘Ciccio’nuovo attaccante della Reggiana? Un’ipotesi difficile, ma non impossibile. Quello che è certo è che gli agenti del giocatore (rappresentato da Fedele, lo stesso che ha piazzato qui Nahounou) hanno contattato il club granata per capire se il proprio assistito possa essere un profilo interessante per Viali. I dirigenti della Regia non hanno chiuso la porta al, ma prima vogliono capire come si sistemerà la querelle Pettinari (ieri l’Arezzo ha virato su Ogunseye dopo averlo aspettato quasi due mesi) e se ci sarà la possibilità di trovare un elemento con caratteristiche diverse e magari con meno pretese di ‘titolarità’ già nelle prossime ore. Quello che va sottolineato è che– 37 anni appena compiuti – essendosi svincolato dall’Empoli potrebbe firmare anche dopo la chiusura del mercato (prevista per venerdì a mezzanotte).