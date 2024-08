Nel 2024 i supereroi gay non dovrebbero meravigliare nessuno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Joe Locke ha parlato di recente con Variety del suo ruolo nella serie Marvel Agatha All Along. La sua parte è tenuta segreta, ma potrebbe aggiungersi ai pochigay. Sappiamo che si chiama “Teen”, almeno così è nel materiale promozionale prima dell'uscita, e se le speculazioni dei fan confermano che il suo personaggio è in realtà il figlio dotato di super poteri di Wanda Maximoff della miniserie WandaVision, sarà uno dei pochiapertamente queer dell'universo MCU. L'attore di Heartstopper si unirebbe così alla schiera del semidio vagamente bisessuale Valchiria interpretata da Tessa Thompson nella saga di Thor e a Phastos incarnato da Brian Tyree Henry in Eternals, un film che esiste davvero nonostante l'apparente desiderio della Marvel di farlo sparire, insieme ad altri titoli.