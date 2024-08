Mara Venier continua il calvario in ospedale | la nuova operazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 agosto 2024) Personaggi tv. Lastagione di “Domenica In” è in arrivo, eè pronta a tornare alla guida del suo amato programma. La passione della nota conduttrice Rai per la televisione e per il pubblico ha prevalso ancora una volta, confermando il suo impegno nel condurre il popolare show. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per il ritorno in onda, la conduttrice dovrà affrontare un ulteriore intervento oculistico. Leggi anche: Sharon Verzeni, interviene la criminologa Bruzzone Leggi anche: Valeria Marini e l’amore con un cantante molto famoso: ha svelato tuttoper la nota conduttriceè costretta a sottoporsi a un ulteriore intervento oculistico.