LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | inizia la sessione serale con il decathlon ed i 100 ostacoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.12 Goransson ha passato a 1.79 ma ha fallito il primo tentativo a 1.82. Prosegue la gara senza errori del lettone Skadins. 22.11 Franzè ha passato anche 1.67 e 1.70. L’azzurro entrerà in gara a 1.73. 22.11 Questa la start list della seconda semifinale dei 100 metrifemminile: 2 416 Catalina ROZAS CHI 14 Nov 06 13.84 13.84 3 574 Thea BROWN GBR 19 Mar 07 13.28 13.28 4 874 Zuzanna ZAJ?C POL 14 Nov 06 13.28 13.28 5 739 Kerrica HILL JAM 6 Mar 05 12.75 12.85 6 1048 Nonah WALDRON USA 11 Apr 05 13.15 13.15 7 545 Siiri SIIRTOLA FIN 4 May 05 13.28 13.288 714 Celeste POLZONETTI ITA 26 Dec 05 13.36 13.41 9 358 Maya Alexis ROLLINS BAR 16 May 06 13.71 13.71 22.10 Igor De Lima entra in gara a 1.79 e supera la misura al primo tentativo. 22.09 Sia Skadins che Troscianka superano la misura di 1.79 al primo tentativo. I due avevano già saltato a 1.