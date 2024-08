L’estate del silenzio della sinistra italiana tranne Renzi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ma perché i media dedicano tanta attenzione a Matteoche, a detta degli stessi media, varrebbe il due per cento? Perché, è la prima forse banale risposta, i giornali e le tv devono pur riempire le pagine e i programmi, e in giro non c’è molta roba da scrivere. Più o meno sempre le solite cose. A partire dalla constatazione che c’è un governo piuttosto avaro di notizie, c’è dunque poco spazio per parlare di idee nuove, nuovi progetti, al punto che s’inventano non notizie come i complotti e la sparizionepresidente del Consiglio. Comunque, il governo, certo, i suoi problemi, le tensioni, le cose non fatte più che quelle fatte: e va bene. E poi? Le opposizioni, come no, la spaccatura del Movimento 5 stelle, un pochino di Elly Schlein, una spruzzata di Carlo Calenda. Ma spremi spremi ne viene fuori poco succo.