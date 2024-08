La promessa chi esce di scena | lo spoiler choc

Leggi tutta la notizia su cityrumors

La Promessa: un colpo di scena cambierà tutto. L'amato protagonista se ne andrà per sempre. Cosa devono aspettarsi i fan. La Promessa è una delle fiction più amate di Canale 5. I telespettatori quotidianamente si riversano sulle pagine social per cercare informazioni e anticipazioni. Scopriamo dunque cosa accadrà ai protagonisti della soap iberica. Nelle puntate precedenti Curro ha avuto un forte faccia a faccia con Lorenzo De La Mata. Il giovane ha messo nero su bianco le sue intenzioni, chiarendo che non ha mai ricevuto un po' di affetto. Ha inoltre svelato di voler utilizzare l'eredità ricevuta da Juan per Eugenia, ricoverata in ospedale. Curro ha detto a Lorenzo di non voler il suo titolo nobiliare, preferendo concentrarsi sulla sua crescita personale.