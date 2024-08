La legge Calderoli sull’autonomia è un danno anche per il nord

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si sta scaldando il dibattito sul referendum relativo allache disciplina le procedure per il trasferimento delle competenze in materia di Autonomia differenziata. Il tema è complesso e mal si presta ad essere liquidato con uno strumento secco come un referendum abrogativo dellache, purtuttavia, è divenuto l’unico mezzo possibile per fermare una macchina che purtroppo è partita senza le adeguate riflessioni e condizioni, sia a detta della Banca d’Italia, della Conferenza Episcopale, della Commissione Europea, che dello stesso Ufficio Studi del Senato della Repubblica. Il confronto che si è innescato sul tema oggi appare confuso e rischia (e va dettoal centro sinistra) di gettare il bambino (un sano processo di regolazione delle Autonomie nel nostro paese) con l’acqua sporca (la).