Intelligenza artificiale | la maggioranza dei lavoratori vede benefici nella sua implementazione ma meno di 3 aziende su 10 investono veramente in AI

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) - • Secondo una recente ricerca di ASUS Business, sono pochi i conoscitori veri del tema (39%), ma prevalgono i sentimenti positivi nei confronti dell'AI; • Infatti, per il 63% dei dipendenti l'AI porterà a un miglioramento della reputazione dell'azienda presso la propria clientela attuale o potenziale • Tuttavia, mancano le competenze (35%) e gli strumenti adatti (71%) per affrontare la nuova tecnologia Milano, 29 agosto 2024 – Rivoluzione tecnologica o fenodestinato a svanire nel giro di pochi anni? Quello dell'è un discorso che alimenta i dibattiti in diversi campi e che è sempre più rilevante, anche per via del grande numero di servizi di AI offerti a consumatori e, ma anche alle, che decidono di investire in Ricerca & Sviluppo su questo tema per capirne ied adottare nuovi processi.