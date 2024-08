I baroni rampanti di Gallarate | dagli studenti alle pensionate ecco chi sale sugli alberi per difenderli dalle ruspe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Varese) – I ragazzi dormono sospesi tra le fronde e fanno bei sogni: “Resistiamo”. I volontari si alternano al gazebo, presidio pacifico e obiettivo chiaro: “Nessuno tocchi il nostro bosco”. La mobilitazione per salvare l’area di via Curtatone, a(Varese), è iniziata il 7 agosto e non è mai andata in vacanza. Su questi due ettari di verde urbano incombe il maxi-cantiere di un grande nuovo polo scolastico. Gli attivisti del “Comitato salviamo gli” ogni giorno si posizionano attorno alla recinzione, si danno il cambio e raccolgono le firme a sostegno della petizione per salvaguardare il polmone verde che fa respirare: al momento sono 6mila. Oltre le barriere, arrampicatisecolari, ci sono i giovani del collettivo Tanuki.