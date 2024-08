Gli affari della ’Ndrangheta sulle sponde del Garda | tre amministratori per otto aziende da bonificare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sirmione (Brescia) – Per almeno un anno tutte le società saranno gestite da trenominati dai giudici, incaricati di farle ripartire “bonificate”, nell’alveolegalità. È l’esito di un provvedimento di prevenzione emesso nelle scorse ore dal Tribunale di Brescia (sezione per l’appunto misure di prevenzione) nei confronti di- una di Sirmione, le altreprovincia di Mantova - riconducibili a un imprenditore veronese che è in manette nell’ambito di un’inchiestaDda di Catanzaro per presunte collusioni con la ‘ndrangheta.