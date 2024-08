Genoa vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che sono partite piuttosto bene e che si contenderanno la salvezza fino all’ultimo.vssi giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù sono partiti molto bene, assicurandosi prima il passaggio al secondo turno di Coppa Italia, e poi cogliendo 4 punti in due partite. Al bel pareggio casalingo contro l’Inter, ha fatto seguito il colpo esterno di Monza. La squadra di Gilardino, nonostante le dolorose cessioni, pare abbia mantenuto quanto di buono è stato costruito nelle ultime due stagioni.