Festival di Venezia – El Jockey il film queer con la Tokyo della Casa di carta che non si sa cosa sia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Eccolo qua. Ila cui pagare dazio a prescindere. El/Kill the, diretto dall’argentino Luis Ortega, in Concorso per il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di, è il solito affresco stilistico sui generis con la mala e i gangster (Cannes ne sa qual) per accompagnare l’oramai plateale tematica dell’identità (confusa) di genere. In un sordido bar di Buenos Aires gli emissari strambi di un gangster che punta pesante sulle gare di galoppo viene recuperato l’intontito, drogato, autodistruttivo fantino Remo Manfredini (Nahuel Perez Biscayart) e portato all’ippodromo per compiere il suo dovere “sportivo”. Lui e la compagna Abril (Ursula Corbero, ladi Ladi), anche lei fantina, devono prestare la propria opera professionale al criminale per appianare, pare, dei debiti.