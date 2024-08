F1 | Andrea Kimi Antonelli un giovane pilota italiano a Monza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il nostro tricolore tornerà a sventolare sulla pista di. Il “Tempio della velocità” aveva salutato Antonio Giovinazzi, ma a distanza di qualche anno è pronto ad accogliere il(e promettente). Nato a Bologna, il ragazzo parteciperà alle Libere 1 del weekendalla guida della Mercedes. Una scommessa che Toto Wolff è certo di poter vincere: l’emiliano è in lizza, infatti, per prendere il posto di Lewis Hamilton (promesso sposo della Ferrari) al fiano di George Russell nel prossimo Mondiale 2025 della Formula 1. Sarà un venerdì emozionante per lui, ovviamente, e di speranza per tutto il nostro movimento motoristico.