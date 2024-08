Dynamite 28 08 2024 Il futuro di Bryan Danielson… è alle sue spalle

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, tenutosi presso lo State Farm Center di Champaign, Illinois. La puntata promette grandi emozioni con il ritorno di Jon Moxley e l’atteso discorso diDanielson sul suo. Lo show si apre con l’ingresso di Jon Moxley con una nuova theme song. Tony Schiavone lo intervista sul ring chiedendogli come sta. Moxley risponde che non ha parlato molto ultimamente, ma ha pensato molto. Dice di essere lì per parlare con qualcuno che non c’è, riferendosi a Darby Allin. Conclude dicendo a Schiavone che “questa non è più la tua compagnia”, lasciando tutti perplessi. Tomohiro Ishii vs. “Hangman” Adam Page (4 / 5) Il match inizia con uno scambio di colpi al volto e al collo. Entrambi resistono stoicamente agli attacchi dell’avversario. Hangman prende il sopravvento con un DDT sull’apron. Ishii risponde con un superplex.