Brutte notizie per Chiara Ferragni | addio alla vita da influencer? Spunta un video shock di Fedez con due ragazze

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sembra sempre più vicina la fine del lavoro dipermentrecontinua a lasciare senza parole per il suo comportamento in vacanza. Mentre il cantante darebbe annuncio di un nuovo singolo in uscita con tanto di frecciatina lanciata all’ex, quest’ultima svende alcuni articoli dello storico brand di Cancelleria per il rientro a Scuola e a Lavoro di settembre 2024. Tutti dettagli che destano clamore e segnano di fatto la disfatta del duo con tanto diche vede il rapper gettarsi alle spalle il matrimonio fallito.sconvolge tutti durante la vacanza: tristi novità perIn occasione del suo soggiorno a Portorotondolancia alcuni messaggi al veleno contro l’ex, rispetto al caso Balocco per cui lei é stata additata di pubblicità ingannevole rispettovendita di prodotti collegata a devoluzioni benefiche.