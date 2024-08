Arriva il tweet di De Laurentiis nuovo acquisto ufficiale per il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024)di Aurelio De, ilha acquistato ungiocatore: ecco di chi si tratta Ilprosegue la sua campagna acquisti quando manca ormai un giorno e qualche ora alla fine del calciomercato estivo. Ieri èto Romelu Lukaku, mentre oggi è stato il turno di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese farà le visite mediche alla clinica Pineta Grande e poi firmerà il contratto. C’è tanta attesa tra i tifosi di capire se si potrà chiudere un, che sia un altro centrocampista – con Billy Gilmour in prima fila – oppure un esterno – in questo caso c’è Ebimbe in pole -. Ma tant’è, Conte può godersi un, è infattito ildi Aurelio De, è: Deannuncia Lukaku “Benvenuto Romelu!“.