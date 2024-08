Venezia 81 | mini serie Rai Leopardi di Sergio Rubini girata anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il cinema made in Puglia sarà presente all’81esima Mostra D’arte Cinematografica di, in programma al Lido da oggi al 7 settembre, con la proiezione in anteprima mondiale dellaRai “. Il poeta dell’infinito ” di, sostenitore dell’Apulia Film Commission e Regione Puglia. Dopo la proiezione riservata alla stampa prevista per oggi, la première delladi Rai 1 firmata dasi terrà il giorno dopo, giovedì 29 alle 15.Prodotta da IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com, con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Regione Puglia e Puglia Film Commission, laè stataper più di 3 settimanein Puglia (e in altre regioni).