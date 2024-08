Traffico Roma del 28-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Luceverdeha trovati dalla redazione incolonnato illungo la tangenziale est tra il bivio per la 24 e Piazza di Porta Maggiore in direzione San Giovanni ricordiamo i lavori in corso sulla tangenziale est chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense Al momento la circolazione penalizzata anche da un incidente in Piazza di Porta Maggiore in corrispondenza di via Giolitti code a tratti su via Ardeatina per incidente tra via di torricola e raccordo anulare nelle due direzioni di marciaintenso è rallentato sulla carreggiata interna del raccordo tra via Tuscolana & via Ardeatina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la marina riccomi e grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ