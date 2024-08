Super caldo ancora per una settimana A Caserta 37 gradi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024), Firenze e Terni con 37, Ferrara e Forlì con 36, Milano e Roma con 34: questo il nuovo clima di inizio settembre in Italia. L’anticiclone Caronte porterà infatti il ??suoafricano per altri 7 giorni sull’Italia facendo salire il termometro in molte zone del Paese oltre i 35-37e con picchi di 39 specie in Sardegna e Puglia. “Nelle prossime ore non mancheranno però dei temporali, anche forti sull’Appennino centro meridionale e sul Basso Tirreno: al mattino i primi fenomeni sono attesi tra Sicilia e Calabria, nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica e zona limitrofe, con i rovesci più potenti in Sicilia e sull’Appennino Campano – affer,a Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it – ??Le temperature, nonostante questi acquazzoni, saliranno fino a 36, Taranto e Terni, mentre si ‘fermeranno’ a 35a. Benevento, Firenze, Lecce e Roma.