(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono iniziate stamani per le strade di Terno d'Isola, fatte chiudere appositamente al traffico dal sindaco, le operazioni deiche stanno cercando con i metal detector neie nelle aiuole ilda cucina o il pugnale usato per uccidere la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi in via Castegnate, nel paese in provincia di Bergamo,Verzeni, 33 anni, barista, che era uscita di casa per una passeggiata. Le ricerche si stanno concentrando nella strada dele nelle vie limitrofe. Nelle scorse settimane erano già stati sequestrati diversi coltelli nel corso delle perquisizioni deiai pregiudicati della zona, armi che sono ancora sotto analisi dai Ris, anche se nessuna sarebbe quella impugnata dall'assassino.