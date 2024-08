Serie C gli squalificati | due turni di stop per un allenatore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorie le sanzioni per i club dopo la 1ª giornata del campionato diC. Multa da 2000 euro al Foggia, 1.500 al Pescara, 700 al Carpi, 500 al Rimini, 400 a Latina e Triestina, 300 a Benevento e Vicenza, 200 a Crotone e Lecco, 100 alla Triestina. Due giornate di squalifica per il tecnico della Vis Pesaro, Roberto Stellone, che durante la sfida contro la Torres “a gioco fermo si avvicinava all’arbitro proferendo una frase offensiva nei suoi confronti”. Un turno dianche per l’dell’AlbinoLeffe, Giovanni Lopez.