Per Pio Esposito circa 20? | Cosenza e Spezia non si fanno male!

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pioin campo negli ultimi venti minuti finali di. Il giocatore di proprietà dell’Inter non è riuscito ad accendersi. RETI INVIOLATE – Al Gigi Marulla di, va in scena il match infrasettimanale tra i padroni di casa e lo. Nei liguri parte dalla panchina Francesco Pio, attaccante del 2005 di proprietà dell’Inter. In campo, invece, l’altro fratello Salvatore al centro della regia. In attacco, mister D’Angelo sceglie l’ex Palermo Soleri in tandem con Di Serio. Il primo tempo scivola via senza vere occasioni nitide da rete. Nella ripresa qualche emozione in più, con loche si avvicina alla rete intorno al 60? con Soleri, che di testa stacca su corner velenoso di, trovando la grande risposta di Micai. Al 70?, dunque a vanti minuti dalla fine, entra il fratello più piccolo Pio.