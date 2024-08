Nuovi lampioni a led in 18 strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Castrocaro Terme e Terra del Sole prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale finalizzato all’efficientamento energetico attraverso l’ammodernamento a led dell’illuminazione pubblica. Nella seduta di martedì scorso, la giunta ha approvato il penultimo stralcio previsto per l’aggiornamento dei corpi illuminanti: "Un altro passo verso l’obiettivo strategico di ammodernare tutta la rete deimunicipali entro i cinque anni di mandato", si legge nella comunicazione pubblicata sulle pagine social dell’ente. L’efficientamento dell’impianto assicurerà un risparmio energetico del 50% circa, sfruttando la maggiore efficacia delle moderne lampade ‘dimmerabili’ (ovvero dotate di dimmer, dispositivo che consente di regolare l’intensità della luce) e con ottica stradale. Un intervento che consentirà di fronteggiare in maniera meno ‘dolorosa’ gli aumenti in bolletta.