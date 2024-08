Mercato Napoli offerta per il nuovo esterno | la situazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilha avanzato un’all’Eintracht per Ebimbe, che è la prima scelta di Antonio Conte: ecco tutti i dettagli Ilsa bene che deve intervenire anche sulle fasce per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Scott McTominay e Romelu Lukaku sono in arrivo dall’Inghilterra, sosterranno le visite mediche a Villa Suart. E il club partenopeo cerca anche undi centrocampo per permettere alla squadra di esprimere al meglio il gioco di Conte. Sono diversi i profili monitorati dal, tra questi c’è Dina Ebimbe, attualmente all’Eintracht Francoforte. Il club partenopeo aveva messo nel mirino anche Correia e Dedic, decisamente più difficili da strappare rispettivamente a Valencia e Salisburgo.