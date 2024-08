Lukaku è arrivato a Napoli! Bagno di folla al Parker’s VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Romelufinalmente a, al noto Grand Hotel: le immagini in esclusiva Al Corso Vittorio Emanuele c’è il caos delle grandi occasioni. Tantissimi tifosi si sono raccolti in massa fuori al Grand Hotelper accogliere Romelu, il nuovo attaccante del. Noi di Spaziosiamo stati lì ad immortalare il momento del saluto al neo-acquisto. L’ex centravanti di Roma e Inter ha accettato un triennale da circa sei milioni di euro a stagione e dopo un lunghissimo corteggiamento può finalmente abbracciare il popolo azzurro. La dimostrazione d’affetto per il ragazzo belga è stata molta anche stamattina per le visite mediche svolte a Roma. Insomma, i tifosi hanno voluto accogliere in questo modo il futuro bomber del, che avrà il compito di ereditare il ruolo ben ricoperto da Victor Osimhen negli ultimi 4 anni.