LIVE Sonego-Paul 4-6 2-6 US Open 2024 in DIRETTA | montagna da scalare per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 In un amen,chiude anche questo 2° parziale, che ha avuto meno storia del combattuto set d’apertura. 40-30 Doppio fallo (3). 40-15 Servizio e attacco di dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Doppio fallo (2°): 15-0 Prima vincente di. 2-5 Tiene il servizio, che quantomeno servirà primo nel terzo (sechiuderà il set ora). 40-30 Recupero intorno al paletto out di. 40-15 Prima vincente. 30-15 Serve&volley a segno. 15-15 Con il dritto. 0-15 Doppio fallo (3°). 1-5 Risale da 15-40 e sale a cinque l’USA. A-40 Prima vincente. 40-40 Sbaglia di rovescio. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Attacca di dritto e para a rete. 30-40 Sbaglia di dritto. 15-40 Nastro vincente. 15-30 Lungo il passante di dritto di. 15-15 Blitz di rovescio di. 15-0 Prima vincente.