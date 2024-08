L’esercito israeliano ha lanciato una grande operazione in Cisgiordania | Colpite Jenin Tulkarem Nablus e Tubas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nel nord dellaoccupata, affermano funzionari palestinesi. Cinque persone sarebbero state uccise in un attacco aereo nel campo profughi di al-Far’a e sei in un attacco con droni e negli scontri armati a. Le forze di sicurezza israeliane hanno affermato di stare conducendo “un’antiterrorismo per sventare il terrorismo” a. Sembra trattarsi di un’importanteisraeliana, che ha preso di mira contemporaneamente almeno quattro città palestinesi:. Al momento le informazioni su questasono piuttosto confuse. Al Jazeera scrive cheha impiegato centinaia di soldati, oltre a droni e mezzi corazzati.