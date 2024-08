La teoria del complotto che unisce i vaccini il grafene e le fantomatiche Scie chimiche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non è la prima volta che riscontriamo narrazioni che fondono assieme più teorie delassieme. In questo caso la ricetta richiederebbe come ingredienti, suggestioni No vax e 5G. Generalmente chi crede in una tesi cospirativa tende a prendere per buone anche diverse altre, pure se si contraddicono tra loro, come quelle sugli allunaggi. Avevamo già visto diversi crossover:e 5G,e 5G. Allora perché non fondere assieme? Ecco quindi una clip condivisa su Facebook che fa al caso, puntualmente priva di fondamento. Per chi ha fretta: Un clip presenta due presunti esperti i quali elencano alla rinfusa una serie di congetture su uncheassieme. La narrazione non presenta fonti concrete da verificare.