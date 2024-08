La satira di sinistra fa ribrezzo Da Charlie Hebdo una vignetta di insulti alla Madonna col vaiolo delle scimmie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Volgarità, blasfemia, tristezza, con l’alibi dellascorretta. Quelli di, testata satirica in passato vittima di attentati da parte dell’Isis per le vignette blasfeme su Maometto, stavolta hanno fatto arrabbiare – ma pacificamente – i cattolici francesi. In unapubblicata lo scorso 16 agosto si vede lacontagiata dalcon il titolo ‘prima apparizione del virus in Europa‘ e una serie dinei confronti della Vergine. Uno schifo, denunciato dalle associazioni cattoliche ‘Marie de Nazareth’ e ‘La petite Voie’ che hanno presentato un esposto contro il vignettista Pierrick Juin e Riss, direttore del giornale, per “incitamento all’odio religioso”. Lo scorso anno il giornale aveva preso di mira anche Silvio Berlusconi, dopo la sua morte.