Il Siena torna in campo all’Acquacalda Candido e Hagbe verso il recupero

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ha ripreso la preparazione ieri al Bertoni dell’Acquacalda la Robur dopo il lunedì libero concesso da mister Magrini ai suoi in seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia. Il prossimo impegno ufficiale sarà quello di domenica 8 settembre alle 15 per la prima di campionato sempre allo stadio ‘Pianigiani’ di San Donato Tavarnelle contro la formazione di mister Bonucelli. Per quella occasione l’ex allenatore del Grosseto e dello stesso San Donato dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, considerando chedomenica scorsa era fuori per precauzione edovrebbe avvicinarsi al. Ci sarà anche l’attaccante Semprini, che deve solo ritrovare il ritmo partita e Souhamoro per il quale il tesseramento è in via di definizione.