Il Salotto borghese di Maurizio Rapiti e Meri Ciuchi a Sansepolcro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – Dal 30 agosto al 29 settembre 2024 Spazio Art & People di via XX Settembre 106, a(AR), ospita “”, installazione site specific e doppia personale dia cura di Giovanni Tricca. Venerdì 30 agosto, alle ore 19, l’inaugurazione ufficiale con la performance musicale a cura di Damiano Lanzi, in arte Lenz. L’esposizione sarà visitabile dal venerdì a domenica, dalle ore 18 alle 22, a ingresso libero e gratuito. LA MOSTRA Lusso, sfarzo, conversazioni e ostentazioni, simbolo del potere, dello status sociale e di ricchezza, ilè per eccellenza la rappresentazione di una classe, la borghesia, che ne ha fatto un luogo culto, dove ospitare rituali eccentrici e incontri riservati. Ilè il racconto di una classe, cambia nell’estetica, ma mai nel significato di ciascun simbolo.