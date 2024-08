Il boom delle ostriche La Spezia strategie per crescere ancora | Apriamo altri vivai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La, 28 agosto 2024 – La tradizione che sposa l’hi-tech e apre nuovi scenari, anche su scala internazionale, alla mitilicoltura made in La. Un passaggio tanto più significativo perché alla vigilia del trasferimento (quanto provvisorio si vedrà) degli allevamenti fuori diga, scelta necessaria per consentire il dragaggio dei fondali in funzione dei lavori necessari per il “nuovo” porto (il previsto ampliamentobanchine e, in prospettiva, la costruzione della nuova stazione marittima). I mitili, e soprattutto le, puntano insomma a consolidare il proprio business nell’ambito dell’economia blu, cercando spazi di crescita e anche sinergie internazionali capaci di favorire l’accesso alle tecnologie più avanzate.