Il 2 settembre si corre la 46ª edizione del Giro del Valdarno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Figline e Incisa(Firenze), 28 agosto 2024 - Arrivano anche dall’Inghilterra e dalla Spagna tre delle 32 squadre di atleti iscritte alla 46ªdeldel. Ben 190 ciclisti si metteranno alla prova su un circuito di 170 chilometri per la competizione sportiva organizzata da Gs Figline Bike asd con ritrovo e arrivo fissati, come da tradizione, in piazza Marsilio Ficino. Il ritrovo nel centro storico cittadino è in programma per le 12,45, prima del trasferimento verso Incisa dove, alle 13, la gara avrà inizio ufficialmente da piazza Santa Lucia. Si parte con un anello verso Burchio e ritorno lungo la Sr 69, poi un circuito da ripetere per due volte che passa sale fino a Casa Petrarca.