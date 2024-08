F1 GP Monza Leclerc e Sainz in coro | Tra noi sana competizione c’è un bel rapporto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Come da tradizione, Charlese Carlossono stati protagonisti a un evento dallo store della Ferrari a Milano alla vigilia del weekend di. “Replicare quanto fatto cinque anni fa sarebbe un sogno. Il target ovviamente è provare a vincere, ma realisticamente siamo in un periodo in cui per il team è difficile cercare la vittoria perché il passo di McLaren e Red Bull è più veloce del nostro. Ma tutto può succedere, abbiamo la spinta dei tifosi e portiamo nuovi pezzi, spero che questo ci dia la performance giusta per la vittoria”. Così il pilota monegasco ai microfoni di Sky Sport . “Migliorare di due posizioni in gara rispetto allo scorso anno e soprattutto vedere due Ferrari sul podio sarebbe la storia perfetta – ha aggiunto-.