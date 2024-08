Ed Westwick si è sposato in Italia | i segreti del bride look della sua sposa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ed, star di Gossip Girl, ha scelto l’come location del suo matrimonio con Amy Jackson: tutti i dettagli del grande giorno, dalle location multiple agli abiti. Edha promesso un matrimonio da favola alla sua dolce metà ed è stato di parola. I novelli sposi hanno festeggiato il proprio amore tra le bellezze nostrane, in particolare scegliendo come location d’eccellenza le meraviglieCampania. Lui è un attore ben noto, soprattutto a chi è cresciuto a pane e Gossip Girl. Lei, invece, è una top model ed influencer che ha conquistato il cuore glam di Alberta Ferretti. Suo è infatti il wedding dress proposto per l’occasione. Crediti: Courtesy of Alberta Ferretti – VelvetMagI due hanno convolato a nozze il 24 agosto 2024.