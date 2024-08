Ecco cosa c’era dentro Furto in chiesa rubano la cassetta per l’elemosina poi la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024)in. Soprattutto perché con molta probabilità nemmeno il ladro, o ladri, si aspettava di trovare quello che, parola del parroco,laper. A raccontare i fatti è il Corriere della Sera, che pubblica anche gli scatti di fronte allacon i carabinieri. Don Manuel ha infatti subito denunciato ai militari dell’Arma il. Succede tutto nelladi Santa Maria Nascente a Casazza, in provincia di Bergamo ma sui tempi non c’è certezza. Don Manuel Belli non è infatti riuscito a ricostruire con esattezza il momento del ladrocinio, che potrebbe essere avvenuto fra domenica 25 e martedì 27 agosto scorsi. Il ladro dovrebbe infatti essere riuscito a entrare nellatramite una porta che, per errore, è stata lasciata aperta diversi giorni. Leggi anche: “Non succedeva da 20 anni”.