CdS – Correia e le manovre del Napoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 00:22:12 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: È unche fa sognare. La personalità di Buongiorno in difesa. Un centrocampista universale come McTominay, 255 presenze e 29 gol nel Manchester United. La fantasia di David Neres, che ha vinto due campionati con l’Ajax e uno con il Benfica. E poi il gigante Lukaku, che ha un feeling speciale con Antonio Conte e ha segnato 301 gol a livello di club e altri 85 con il Belgio. Ma il nuovonon finisce qui. Tiene aperta la trattativa per Gilmour, mediano del Brighton. E cerca un esterno di centrocampo, un jolly abituato a lavorare sulla fascia e ai movimenti del 3-4-3. LA SOLUZIONE – Thierryintriga: è portoghese, ha venticinque anni, gioca nel Valencia, è gestito da Jorge Mendes. Ha un contratto fino al 2026, illo affascina.