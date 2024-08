Calciomercato Genoa il rinforzo può arrivare dagli svincolati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ultimi giorni die ultimi giorni di frenetiche trattative. Chi più e chi meno cerca di puntellare la rosa come può e tra queste squadre rientra anche ilche sta cercando un colpo in più per il centrocampo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il nome suggerito è quello di Steven Alzate, che di recente si è svincolato dal Brighton. Una mossa curiosa, considerata l’abbondanza di mediani in casa del grifone, ma che potrebbe rivelarsi una risorsa in vista del lungo campionato. Ecco dunque quali sono le ultime novità suldel, per la mediana si punta Steven Alzate (Credit foto – pagina FacebookCFC)Alzate, con la sua duttilità tattica e la sua esperienza internazionale, potrebbe rivelarsi undi spessore per la mediana rossoblù.