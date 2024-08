Blitz dell’esercito israeliano in Cisgiordania Almeno 10 morti Idf | uccisi terroristi rimossi ordigni e confiscate armi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – E’ un conflitto che ormai si allarga a macchia d’olio. L'Idf ha lanciato oggi una vasta operazione in, nell'area di Tulkarem, per neutralizzare la reteca che ha pianificato il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Hamas e Jihad islamica palestinese avevano rivendicato la responsabilità dell'attacco del 18 agosto. L’esercitoafferma di aver trovatosotto le strade e di aver confiscato ingenti quantità di. Il ministro degli Esteri Katz chiede "l'evacuazione temporanea dei palestinesi dall'area, in modo simile a come avviene in alcune zone della Striscia di Gaza". La Mezzaluna Rossa palestinese parla di10. Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024.