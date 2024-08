Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)DEL 27 AGOSTOORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPOMERIGGIO DI MALTEMPO, VALIDA FINO ALLE 20 L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA, PRESTARE ATTENZIONE A TAL PROPOSITO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN AUTOSTRADA IN A1 FIRENZETRANORD E PONZANONO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE AL VEICOLO IN PANNE AL KM 521 VERSO FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER MALTEMPO ANCHE SULLANAPOLI TRA L’A24 E VALMONTONE E SULLA DIRAMAZIONESUD DALL’AUTOSTRADA ALLA BARRIERA DI. IN PROVINCIA DISEMPRE PER TEMPORALI CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA SAN CESAREO E LAGHETTO.