Variante Covid Xec | cosa sappiamo sulla nuova versione del virus

(Di martedì 27 agosto 2024) LaXec di-19, emersa per la prima volta a Berlino a fine giugno 2024, sta attirando l’attenzione a livello globale. Questaricombinante, che combina elementi delle varianti KS.1.1 e KP.3.3, ha mostrato una rapida diffusione in Europa, Nord America e Asia. Gli esperti, come Mike Honey di Melbourne, avvertono che Xec potrebbe diventare una seria rivale delle attuali varianti dominanti. Con un incremento di crescita stimato al 3,8% al giorno, Xec ha già fatto la sua comparsa in Italia, con sequenze rilevate in Veneto e Trentino Alto Adige. La sua insolita mutazione T22N potrebbe conferire vantaggi di crescita rispetto ad altre varianti. La-19 Xec, identificata per la prima volta a Berlino alla fine di giugno 2024, sta guadagnando attenzione internazionale per la sua rapida diffusione.