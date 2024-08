Truffa Vacanze in Sardegna | Coppia Teramana Perde 400 Euro in un Finto Affitto Online

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Teramo - Unaè caduta vittima di unamentre cercava di prenotare una vacanza in. I due fidanzati, convinti di aver trovato un affare imperdibile, hanno versato un anticipo di 400per un soggiorno di due settimane in una casa sulla costa sarda. Tuttavia, la loro gioia è durata poco: dopo aver effettuato il pagamento, non sono più riusciti a mettersi in contatto con il presunto affittuario. Il raggiro è stato scoperto quando, alla vigilia della partenza, i fidanzati hanno tentato di ottenere informazioni su chiavi e dettagli dell'alloggio, solo per scoprire che tutti i contatti erano stati disattivati. Anche la carta postale su cui avevano effettuato il pagamento è risultata disattivata. Le forze dell'ordine hanno subito avviato un'indagine dopo la denuncia presentata presso la Procura di Teramo.