Terremoti non collegati al disastro del 2012 in Emilia | l’analisi dell’esperta

(Di martedì 27 agosto 2024) Imola, 27 agosto 2024 – La terra trema, anzi continua a tremare in Vallata. La scossa di magnitudo 3.9 che ha buttato giù nella notte fra domenica e ieri buona parte degli abitanti della Vallata è stata sentita fino a Imola. L’epicentro era 3 km a sud-est di Castel del Rio, a una profondita di 19 km. È stata la più intensa di una serie di 8 scosse con magnitudo superiore a 2 che si sono registrate da sabato a ieri pomeriggio, per lo più impercettibili o lievi. Non è una novità, scosse di lieve entità si registrano frequentemente nell’Appennino e gli ultimi tremori a Castel del Rio – anche in quel caso pressoché impercettibili – si erano registrati lo scorso marzo.