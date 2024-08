Starliner | Gli astronauti sulla ISS fino a febbraio 2025

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Alla fine la Nasa si è arresa all’evidenza di non riuscire a garantire la sicurezza della sua capsula Boeing, da mesi attraccata, anzi parcheggiata, alla Stazione Spaziale Internazionale. E così gliButch Wilmore e Sunita Williams torneranno a casa su una SpaceX Dragon nel, mentre nel mese di settembre, in data da definire, la loro capsula tenterà il rientro senza equipaggio. Williams e Wilmore saliranno a bordo della Dragon dedicata alla missione Crew-9 il cui lancio è previsto per settembre, e che sarà modificata per ospitare gli, ma dovranno attendere la finestra di rientro del prossimo anno.