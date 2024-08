Sirene inglesi Chiesa vicino al Barcellona? Sul giocatore piomba una big della Premier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Una Juve scatenata quella sul mercato estivo. Dopo gli ultimi acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceinção, con la possibilità di portare nel breve anche Teun Koopmeiners a Torino dall'Atalanta, ora la Vecchia Signora è impegnata nel trovare una sistemazione a Federico, oramai fuori squadra. L'esterno classe '97, ai margini del progetto tattico di Thiago Motta e in scadenza di contratto, non si allena più con la prima squadra. Sulle sue tracce si è registrato il forte interesse del, che negli ultimi giornisessione estiva di calciomercato potrebbe farlo approdare in Catalogna, ma c'è da tener conto dei possibili colpi di scena tipici degli ultimi giorni di mercato. Sulle tracce dell'ex Fiorentina però ci sarebbe anche il Chelsea secondo Calciomercato.it.