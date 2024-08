Roma 38enne denunciato per interruzione di pubblico servizio all’Umberto I

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Un uomo somalo ha interrotto visite mediche al pronto soccorso inveendo contro i medici, stanco di aspettare. Nella notte scorsa al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di, un uomo di 38 anni, di origine somala, ha provocato disordini inveendo contro il personale medico e infermieristico. Stanco di attendere il suo turno per una visita medica a causa di un mal di schiena, l’uomo ha fatto irruzione nella sala dove era in corso la visita di un altro paziente, interrompendo il lavoro dei medici. L’intervento dei Carabinieri è stato immediato: hanno bloccato ile lo hannoperdi. Il comportamento dell’uomo ha causato disagi al normale svolgimento delle attività sanitarie, compromettendo temporaneamente l’assistenza agli altri pazienti in attesa.