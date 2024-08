Only Murders in the Building 4 la recensione | il delitto è servito…al cinema!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 27 agosto 2024) La serie:in the4, 2024. Creata da: John Hoffman, Steve Martin. Genere: Giallo, Commedia. Cast: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Meryl Streep, Paul Rudd. Durata: 10 episodi/35 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Disney+, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Il trio di podcaster dell’Arconia di New York si ritrova a venire chiamato da Hollywood, che ha intenzione di realizzare un film sui loro casi risolti di omicidio. A chi è consigliata? La quarta stagione diin theè sicuramente consigliata a tutti coloro che continuano ad amare alla follia questa irriverente ed intelligente serie comedy sin dalla sua prima stagione. Inoltre, chi è appassionato di racconti gialli, di trame intricate e di delitti da risolvere, troverà senza dubbio pane per i loro denti.