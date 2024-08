Matteo Renzi | Conte? Marco Travaglio sogna che si allei con Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024)dice che Giuseppeha avuto un’estate difficile. Perché è rimasto «stretto tra l’incudine Grillo, che potrebbe sfiduciarlo, e il martello, che loalleato della. Con me ha un conto aperto perché mi ritiene “colpevole” della sua sostituzione con Draghi: responsabilità che mi prendo volentieri, con grande orgoglio. Ma ora il tema è il futuro. E per il futuro servono voti, non veti». In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia Viva torna a parlare dell’ingresso nel centrosinistra. Che a suo parere non farebbe perdere voti alla coalizione: «È vero il contrario. I nostri voti non sono tanti, ma sono decisivi nei collegi marginali, dove il risultato si gioca sull’1-2%».