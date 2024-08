Marchetti | Napoli in arrivo anche Mctominay e Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Luca, giornalista Sky, è intervenuto a Tmw Radio durante “L’Editoriale”. Queste le sue parole: La prima telenovela che va a sfumare è Koopmeiners. “È stato raggiunto l’accordo, ora andrà formalizzato ma la Juventus ha già prenotato le visite mediche. Manca solo la formalità dello scambio di documenti, la Juve è partita da 45 milioni ed è arrivata a 52 milioni più sei di bonus, tre dei quali facilmente raggiungibili. È un’operazione che si è rivelata sfiancante, per noi maper le società. L’Atalanta voleva trattenere i big dopo la vittoria dell’Europa League, poi il pressing della Juventus che assomiglia a quello proposto da Thiago Motta in campo. Sono tornati i certificati medici che andavano di moda 10-15 anni fa, l’Atalanta ha mollato e aveva già aperto nel weekend. La cosa importante è che il giocatore si muove, per la Juve resta un’operazione sostenibile.