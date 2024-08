Malamovida controlli a tappetto da Ostia a Fregene | arrestate 6 persone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) I carabinieri della Compagnia di Roma-, anche nella settimana trascorsa, hanno rafforzato il dispositivo per il controllo del litorale da, con particolare riguardo alle zone di afflusso turistico. Il massiccio spiegamento di uomini e mezzi è stato finalizzato soprattutto al controllo preventivo della “movida notturna” per garantire un sereno e sano divertimento ai fruitori e tranquillità ai residenti. Locali notturni, vie di comunicazione, le residenze estive e l’arenile controllati attraverso le pattuglie a bordo di auto e moto per garantire sicurezza e infondere rassicurazione nei cittadini. Numerosi iper arginare gli incidenti stradali e le cosiddette stragi del sabato sera mediante etilometro e posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali.